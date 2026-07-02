Россиянин бросился спасать прыгнувшую в реку подругу и утонул

В Тюмени 22-летний парень утонул, прыгнув с моста Влюбленных, чтобы спасти девушку после ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Молодого человека искали несколько суток, 28 июня его тело достали из воды.
По данным следствия, между парнем и его девушкой произошел конфликт, после чего она прыгнула в воду. Молодой человек бросился за ней, пытаясь оказать помощь. Тюменку удалось спасти, а юноша скрылся под водой и не выплыл.
Тело погибшего нашли в реке Туре. Следователи осмотрели место трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.