Двое энергетиков погибли при атаке БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области в результате удара украинского беспилотника погибли двое сотрудников компании «Запорожьеэнерго». Атака произошла в момент, когда специалисты проводили ремонтно-восстановительные работы на линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, инцидент произошел в Токмакском районе. Жертвами атаки беспилотного летательного аппарата стали начальник Токмакского района электрических сетей и слесарь предприятия — от полученных ранений они скончались на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших сотрудников.