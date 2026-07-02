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Двое энергетиков погибли при атаке БПЛА в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал бригаду «Запорожьеэнерго» в Токмакском районе. Специалисты проводили ремонтно-восстановительные работы на линии электропередачи, когда дрон нанес удар.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Запорожской области в результате удара украинского беспилотника погибли двое сотрудников компании «Запорожьеэнерго». Атака произошла в момент, когда специалисты проводили ремонтно-восстановительные работы на линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, инцидент произошел в Токмакском районе. Жертвами атаки беспилотного летательного аппарата стали начальник Токмакского района электрических сетей и слесарь предприятия — от полученных ранений они скончались на месте.

Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших сотрудников.

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