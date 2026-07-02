Силовики поставили точку по криминальной версии гибели Макса из «Бригады»

Ранее Life.ru рассказывал, что 62-летний актёр отправился на Оку рыбачить с 17-летним сыном и утонул в реке во время поисков места для хорошего клёва. В районе Пущинской косы Макс из «Бригады» ушёл искать рыбное место, но так и не вернулся. Сын уехал домой и вместе с матерью обратился в полицию, которая начала поиски. Тело артиста позже нашли в Пущино.