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Силовики поставили точку по криминальной версии гибели Макса из «Бригады»

Трагическая гибель 62-летнего актёра Александра Высоковского, который прославился ролями в «Бригаде» и «Бумере», в Подмосковье никак не связана с криминалом. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Смерть актёра была не криминальной, это несчастный случай», — пояснил собеседник ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что 62-летний актёр отправился на Оку рыбачить с 17-летним сыном и утонул в реке во время поисков места для хорошего клёва. В районе Пущинской косы Макс из «Бригады» ушёл искать рыбное место, но так и не вернулся. Сын уехал домой и вместе с матерью обратился в полицию, которая начала поиски. Тело артиста позже нашли в Пущино.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.