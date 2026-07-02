Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские назвали смерть актера Александра Высоковского несчастным случаем

Смерть актера Александра Высоковского не носит криминального характера. Это несчастный случай. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили правоохранители.

Смерть актера Александра Высоковского не носит криминального характера. Это несчастный случай. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили правоохранители.

— Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай, — заявил источник ТАСС.

1 июля спасатели нашли в реке Оке тело актера Александра Высоковского, сыгравшего одного из главных антагонистов в сериале «Бригада». Незадолго до этого родственники артиста сообщили о его пропаже во время рыбалки. Чем был известен Высоковский и как он погиб — в материале «Вечерней Москвы».

Позже появилась информация, что предварительной причиной смерти Александра Высоковского является механическая асфиксия. Мужчина захлебнулся. Тогда правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели актера в реке Оке в подмосковном Пущине.