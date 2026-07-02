Полицейские назвали смерть актера Александра Высоковского несчастным случаем

Смерть актера Александра Высоковского не носит криминального характера. Это несчастный случай. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили правоохранители.
— Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай, — заявил источник ТАСС.
1 июля спасатели нашли в реке Оке тело актера Александра Высоковского, сыгравшего одного из главных антагонистов в сериале «Бригада». Незадолго до этого родственники артиста сообщили о его пропаже во время рыбалки. Чем был известен Высоковский и как он погиб — в материале «Вечерней Москвы».
Позже появилась информация, что предварительной причиной смерти Александра Высоковского является механическая асфиксия. Мужчина захлебнулся. Тогда правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели актера в реке Оке в подмосковном Пущине.