Полицейские назвали смерть актера Александра Высоковского несчастным случаем

1 июля спасатели нашли в реке Оке тело актера Александра Высоковского, сыгравшего одного из главных антагонистов в сериале «Бригада». Незадолго до этого родственники артиста сообщили о его пропаже во время рыбалки. Чем был известен Высоковский и как он погиб — в материале «Вечерней Москвы».