Силовики задержали москвича, выращивавшего коноплю на даче в деревне Лопатино

Правоохранители задержали 59-летнего москвича, который выращивал конополю у себя на даче в подмосковном поселке Лопатино. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Задержали 59-летнего жителя Москвы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По данным МВД, мужчина разобрался как выращивать коноплю, после чего купил оборудование и семена каннабиса. Злоумышленник разместил гроубоксы в бытовке. В ходе обыска там нашли 63 горшка с коноплей, а также пакеты, в которых было свыше 1,5 килограмма марихуаны. В отношении москвича возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.
Ранее полицейские задержали другого жителя столицы — он выращивал коноплю на даче своей тещи под Серпуховом. Силовики изъяли 23 куста каннабиса и возбудили уголовное дело. Москвича заключили под стражу.