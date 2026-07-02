Силовики задержали москвича, выращивавшего коноплю на даче в деревне Лопатино

По данным МВД, мужчина разобрался как выращивать коноплю, после чего купил оборудование и семена каннабиса. Злоумышленник разместил гроубоксы в бытовке. В ходе обыска там нашли 63 горшка с коноплей, а также пакеты, в которых было свыше 1,5 килограмма марихуаны. В отношении москвича возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.