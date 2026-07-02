Юному жителю Пермского края дали 7 лет колонии за теракт и вербовку

Жителю региона дали 7 лет колонии за теракт и вербовку, сообщили в МВД Пермского края.
Речь идёт о 18-летнем юноше, которому было предъявлено обвинение по двум эпизодам совершения террористического акта по ч. 1 ст. 205 УК РФ, а также за склонение к террористической деятельности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.
В начале марта 2025 года в Кранокамском округе были подожжены две трансформаторные подстанции, это привело к тому, что более 50 дачных домиков на сутки остались без электричества. По подозрению в совершении теракта был задержан местный житель, которому на тот момент было 17 лет.
Как выяснилось, в одном из мессенджеров с подростком связался неизвестный, который предложил подзаработать, учинить теракт, на что тот согласился. Кроме того, с декабря 2024 по март 2025 года он склонял трёх товарищей, среди которых были несовершеннолетние, совершать подобные преступления за деньги.
Решением суда молодого человека приговорили к 7 годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Напомним, попадание БПЛА в жилой дом в Перми квалифицировали терактом.