Пропавшую с 5-летней дочерью россиянку заметили идущей без ребенка

Жительница города Ачинска, расположенного в Красноярском крае, вместе со своей пятилетней дочерью покинула дом и перестала выходить на связь. Эту информацию предоставил интернет-портал Ngs24.ru.
Обе пропавшие — женщина и ребенок — исчезли 27 июня. Ее супруг, обращаясь к полицейским, сообщил, что его жена не в первый раз уходит из дома.
Через несколько дней на записях одной из камер наружного наблюдения, установленных в районе пересечения улиц Калинина и Норильская в Красноярске, сотрудники правопорядка заметили разыскиваемую. Она передвигалась одна, без сопровождения дочери. Это оказались последние сведения о местонахождении пропавших.
Добровольцы, которые участвуют в поисках, подчеркнули, что данная семья считается вполне благополучной. Перед тем как пропасть, между супругами не возникало никаких ссор или споров.
Ранее сообщалось, что о пропаже женщины в полицию сообщил ее муж. Она ушла на прогулку с ребенком и не вернулась.
Российский паспорт «подорожает», но мигрантов меньше не станет: эксперты оценили повышение пошлин.