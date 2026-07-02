Пропавшую с 5-летней дочерью россиянку заметили идущей без ребенка

Через несколько дней на записях одной из камер наружного наблюдения, установленных в районе пересечения улиц Калинина и Норильская в Красноярске, сотрудники правопорядка заметили разыскиваемую. Она передвигалась одна, без сопровождения дочери. Это оказались последние сведения о местонахождении пропавших.