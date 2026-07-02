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В Татарстане из-за схода вагонов задерживаются девять пассажирских поездов

Сразу нескольким поездам приходится двигаться на пониженной скорости из-за ЧП в Татарстане.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане произошла внештатная ситуация на железной дороге, из-за которой пассажиры девяти составов вынуждены корректировать свои планы. Причиной задержек стал сход двух вагонов грузового поезда с рельсов, случившийся минувшей ночью. В настоящее время составом приходится двигаться на проблемном участке с пониженной скоростью, сообщили в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

По информации перевозчика, на данный момент график движения нарушен у девяти поездов дальнего следования. В списке задержанных значатся составы, следующие из Барнаула, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани в такие города, как Адлер, Ижевск, Улан-Удэ и другие.

Инцидент произошел ночью на перегоне между станциями Корса и Арск. В результате происшествия никто из людей не пострадал, а угрозы для экологии специалисты не зафиксировали. Движение на этом участке пришлось временно полностью перекрыть, но позже саму железнодорожную ветку удалось открыть, правда, пока только по одному пути.

Накануне в американском штате Пенсильвания сошли с рельсов вагоны грузового поезда с опасными материалами. Точных данных о содержимом власти не предоставили, однако заверили, что никакой опасности для граждан нет.