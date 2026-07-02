В Татарстане из-за схода вагонов задерживаются девять пассажирских поездов

Инцидент произошел ночью на перегоне между станциями Корса и Арск. В результате происшествия никто из людей не пострадал, а угрозы для экологии специалисты не зафиксировали. Движение на этом участке пришлось временно полностью перекрыть, но позже саму железнодорожную ветку удалось открыть, правда, пока только по одному пути.