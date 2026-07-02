Водолазы ищут подростка, пропавшего в пруду в парке Сокольники в Москве

Школьник пропал во время купания в Путяевском пруду в столичном парке Сокольники. На место прибыли водолазы и приступили к его поискам. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил источник в оперативных службах.
— Поступила информация об исчезновении 14-летнего ребенка в районе Путяевского пруда в Сокольниках. Водолазная группа ночью приступила к поисковым работам, — передает слова собеседника ТАСС.
Подростка также ищут по берегам водоема.
30 июня актер Александр Высоковский, известный по сериалу «Бригада», пропал во время рыбалки с сыном на реке Оке в подмосковном Пущине. Его жена обратилась в полицию. 1 июля тело актера обнаружили водолазы. Предварительно, Высоковский погиб, захлебнувшись в воде. Чем был известен актер — в материале «Вечерней Москвы».