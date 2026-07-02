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В Туве возбудили уголовное дело после пропажи двух девочек

Две девочки-подростка пропали в Кызыле 1 июля. Их телефоны нашли на берегу Енисея в районе дамбы. СКР по Республике Тыва возбудил уголовное дело поав факту исчезновения детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кызыле правоохранительные органы разыскивают двух девочек 12 и 13 лет, которые ушли из дома и не вернулись. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Тыва.

По данным следствия, школьницы ушли из своих домов на улицах Буренской и Листвянка около 18:00 в среду, 1 июля. После безуспешных самостоятельных поисков родственники девочек обратились в полицию.

В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Енисей, в районе дамбы на улице Колхозной, были обнаружены мобильные телефоны, принадлежащие пропавшим.

Сейчас на месте обнаружения вещей работает следственно-оперативная группа. Масштабные поисковые мероприятия продолжаются, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

СК