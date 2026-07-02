В Туве возбудили уголовное дело после пропажи двух девочек

В Кызыле правоохранительные органы разыскивают двух девочек 12 и 13 лет, которые ушли из дома и не вернулись. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Тыва.