В Туве возбудили уголовное дело после пропажи двух девочек

В Кызыле правоохранительные органы разыскивают двух девочек 12 и 13 лет, которые ушли из дома и не вернулись. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Тыва.
По данным следствия, школьницы ушли из своих домов на улицах Буренской и Листвянка около 18:00 в среду, 1 июля. После безуспешных самостоятельных поисков родственники девочек обратились в полицию.
В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Енисей, в районе дамбы на улице Колхозной, были обнаружены мобильные телефоны, принадлежащие пропавшим.
Сейчас на месте обнаружения вещей работает следственно-оперативная группа. Масштабные поисковые мероприятия продолжаются, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.