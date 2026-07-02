Восемь монахов погибли и тринадцать пострадали при наезде пикапа в Таиланде

По данным местной полиции, инцидент произошел в районе Бан На Си Нуан. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавших на проезжей части и обочине дороги. Пять монахов скончались на месте, еще трое умерли позже в больнице от полученных ранений. Все выжившие госпитализированы в тяжелом состоянии.