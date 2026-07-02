В регионах ЦФО за сутки после атак ВСУ три человека погибли и 15 ранены

Пострадавшие есть в Валуйском, Волоконовском, Борисовском, Шебекинском и Вейделевском округах. В Валуйскую ЦРБ доставлены трое раненых из Уразово, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а также мужчина из Волоконовки и боец подразделения «Орлан», пострадавший на окраине Зенино. В городскую больницу № 2 Белгорода направлены двое пострадавших из Борисовки и мужчина, получивший акубаротравму после атаки FPV-дрона на спецтехнику в Шебекино. Супруга погибшего в Малакеево получила акубаротравму и ссадины, от госпитализации отказалась.