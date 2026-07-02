В регионах ЦФО за сутки после атак ВСУ три человека погибли и 15 ранены

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погибли три человека, еще 15 получили ранения. По данным глав регионов и оперативных штабов, погибшие есть в Белгородской и Курской областях, пострадавшие также зафиксированы в этих двух регионах.
Как сообщили оперштаб Белгородской области и врио губернатора Александр Шуваев, в регионе погибли два человека, еще девять ранены. Погибшие зафиксированы в Валуйском и Вейделевском округах: в поселке Уразово беспилотник ударил по автомобилю, в селе Малакеево дрон атаковал частный дом.
Пострадавшие есть в Валуйском, Волоконовском, Борисовском, Шебекинском и Вейделевском округах. В Валуйскую ЦРБ доставлены трое раненых из Уразово, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а также мужчина из Волоконовки и боец подразделения «Орлан», пострадавший на окраине Зенино. В городскую больницу № 2 Белгорода направлены двое пострадавших из Борисовки и мужчина, получивший акубаротравму после атаки FPV-дрона на спецтехнику в Шебекино. Супруга погибшего в Малакеево получила акубаротравму и ссадины, от госпитализации отказалась.
В Белгородской области сбиты и подавлены 172 беспилотника различного типа. Шесть раз применялись артиллерия, авиация и РСЗО, еще два раза сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены автомобили, спецтехника, частные дома, коммерческие здания, хозпостройки, техническое сооружение, объект инфраструктуры на предприятии и транспортная инфраструктура.
В Курской области, по информации губернатора Александра Хинштейна, в Рыльске при разминировании взрывного устройства погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Еще шесть человек получили ранения.
Среди пострадавших — сотрудники полиции, коммунальных служб и мирные жители. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пять человек отказались от госпитализации и будут лечиться амбулаторно. 72-летнюю женщину после повторной атаки направили в медучреждение.
За сутки в Курской области сбиты 158 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 113 раз, еще 13 раз сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены автомобиль и дом.
Минобороны РФ сообщило, что с 1 по 2 июля в регионах России уничтожены 460 БПЛА самолетного типа.
По информации глав регионов и оперативных штабов, в Калужской области уничтожены 25 БПЛА, в Тульской и Воронежской — по восемь, в Смоленской и Рязанской — по одному. Также беспилотники были уничтожены в Брянской, Орловской, Тамбовской и Тверской областях, их число не уточнялось.
Калужские, тульские, воронежские, рязанские и смоленские власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Брянские, орловские, тамбовские и тверские власти данные о последствиях не публиковали.