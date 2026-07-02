Двое подростков в Волгограде предстанут перед судом за серию грабежей и драку

По данным следствия, с августа 2024 года и почти целый год подростки регулярно воровали товары из магазинов и имущество у местных жителей. Они похищали еду, алкоголь, одежду, обувь, бытовую технику и электронику. Некоторые преступления совершали вместе, заранее распределяя роли, другие — поодиночке.