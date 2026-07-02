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На перегоне Корса-Арск произошел сход с рельсов двух вагонов поезда

Инцидент случился утром 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 2 июля, на 868 километре перегона Корса — Арск Горьковской железной дороги произошел сход с рельсов двух вагонов хозяйственного поезда № 8401, состоящего из 61 вагона. Сообщение о произошедшем от диспетчера в экстренные службы поступило в 3.00.

На место происшествия оперативно прибыла группа спасателей из Арского пожарно-спасательного гарнизона. В результате произошедшего никто не пострадал. Для подъема сошедших вагонов был направлен восстановительный поезд с железнодорожной станции Юдино в Казани.

В связи с происшествием, движение поездов на этом участке было организовано по реверсной схеме. В настоящее время специалисты выясняют причины аварии. Для ликвидации последствий инцидента привлечены 33 человека и 12 единиц техники, включая два сотрудника МЧС России и одну единицу техники от ведомства.

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