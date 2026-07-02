Волгоградка погасила долг 1,9 млн рублей после ареста авто

Жительница Волгограда выплатила 1,9 млн рублей долга по кредитам после ареста автомобиля. Волгоградские приставы нашли машину должницы, которую она прятала на частной территории среди складов.
Женщина добровольно гасить долг не планировала, деньги на счетах не хранила, а имущество скрывала. Судебные приставы Тракторозаводского районного отделения обнаружили ее «Geely Citiray» и наложили арест на автомобиль с изъятием.
После ареста имущества должница незамедлительно начала погашать задолженность. До момента реализации кроссовера она выплатила кредиты в полном объеме, и автомобиль ей вернули.
В региональном управлении ФССП напомнили: сокрытие имущества не освобождает от обязательств перед приставами.
Проверить наличие долгов можно на сайте ФССП или через портал Госуслуг, а погасить задолженность — до того, как приставы найдут и арестуют имущество.
Ранее сообщалось, как суд отменил кредиты брата волгоградке.