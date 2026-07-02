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Два беспилотника атаковали посольство России в Стокгольме

Посольство России в Швеции сообщило об атаке двух дронов в ночь на 2 июля. Один квадрокоптер облил территорию красной краской, другой упал рядом с главным зданием с муляжом бомбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Ирина Дергачева/ТАСС

В Стокгольме в ночь на 2 июля здание посольства России подверглось очередной атаке с использованием двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Швеции.

По данным дипмиссии, инцидент произошел около двух часов ночи. Первый квадрокоптер сбросил на территорию ведомства емкость с красной краской. Второй дрон, несший муляж самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от главного здания посольства.

В российском представительстве подчеркнули, что расценивают случившееся как «откровенную попытку запугивания сотрудников». Дипломаты напомнили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года власти Швеции обязаны обеспечивать неприкосновенность и безопасность иностранных посольств.

Отмечается, что за последние два года зафиксированы десятки аналогичных провокаций. При этом шведские правоохранительные органы ограничиваются формальной фиксацией случившегося, а расследования не приносят результатов.

Российское посольство заявило, что в сложившихся условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию и их возможные последствия полностью ложится на шведские власти.