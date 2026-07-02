Два беспилотника атаковали посольство России в Стокгольме

В Стокгольме в ночь на 2 июля здание посольства России подверглось очередной атаке с использованием двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Швеции.
По данным дипмиссии, инцидент произошел около двух часов ночи. Первый квадрокоптер сбросил на территорию ведомства емкость с красной краской. Второй дрон, несший муляж самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от главного здания посольства.
В российском представительстве подчеркнули, что расценивают случившееся как «откровенную попытку запугивания сотрудников». Дипломаты напомнили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года власти Швеции обязаны обеспечивать неприкосновенность и безопасность иностранных посольств.
Отмечается, что за последние два года зафиксированы десятки аналогичных провокаций. При этом шведские правоохранительные органы ограничиваются формальной фиксацией случившегося, а расследования не приносят результатов.
Российское посольство заявило, что в сложившихся условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию и их возможные последствия полностью ложится на шведские власти.