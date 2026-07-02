Двое арестованных блогеров Ульянов и Серенко могут встретиться в суде Волгограда

Напомним, процесс по делу Алексея Ульянова стартовал в Волгограде на прошлой неделе. Подсудимый общался по видеосвязи из ЛИУ-15, где он находится на лечении после перенесенной операции. Блогер отказался от своих трех адвокатов, объяснив это «личными мотивами» и попросил время на поиски нового. Для юристов, сообщает ИА «Высота 102», данное обстоятельство стало полной неожиданностью.