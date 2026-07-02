Юноша получил срок поджог подстанции под Краснокамском

В Пермском крае суд признал местного 18-летнего жителя виновным в совершении поджога трансформаторной подстанции под Краснокамском.
Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в одном из мессенджеров неизвестный предложил парню подзаработать. За поджог пообещал заплатить пять тысяч рублей. При этом для совершения преступления он предложил найти сообщников.
Молодой человек выполнил поручение. Подстанция вышла из строя, из-за чего около 50 расположенных поблизости домов остались без света.
Суд учел, что на момент совершения преступления осужденному было 17 лет, то есть он являлся несовершеннолетним. Согласно приговору, юноша проведет семь лет в колонии общего режима.