В Хабаровске задержан курьер мошенников, обманувших вдову участника СВО

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, в ноябре 2025 года женщина ответила на звонок злоумышленников. Ее убедили в том, что должны передать ей медаль погибшего мужа и перевести полагающуюся выплату. Вдова назвала код из поступившего смс-сообщения, а после ей начали звонить «силовики» и «сотрудники банков». Они заставили жертву поверить в то, что от ее имени неизвестные пытаются спонсировать недружественные страны. Ее заставили передать все сбережения курьеру, назвавшему кодовое слово. Ущерб составил четыре миллиона 350 тысяч рублей.