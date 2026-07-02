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В Хабаровске задержан курьер мошенников, обманувших вдову участника СВО

В Хабаровске заключен под стражу 19-летний курьер мошенников, похитивших деньги у вдовы участника СВО.

В Хабаровске заключен под стражу 19-летний курьер мошенников, похитивших деньги у вдовы участника СВО.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, в ноябре 2025 года женщина ответила на звонок злоумышленников. Ее убедили в том, что должны передать ей медаль погибшего мужа и перевести полагающуюся выплату. Вдова назвала код из поступившего смс-сообщения, а после ей начали звонить «силовики» и «сотрудники банков». Они заставили жертву поверить в то, что от ее имени неизвестные пытаются спонсировать недружественные страны. Ее заставили передать все сбережения курьеру, назвавшему кодовое слово. Ущерб составил четыре миллиона 350 тысяч рублей.

По подозрению задержан 19-летний студент-заочник из Ростовской области. Есть версия, что он выступал межрегиональным курьером телефонных мошенников: выполнял разовые задания. Деньги вдовы он отвез во Владивосток на такси и передал сообщнику.

Обвиняемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы.