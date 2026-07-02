С помощью БПЛА и водолазов ищут пропавших девочек-подростков в Туве

По данным ведомства, к работе привлечены не только спасатели Тувинского отряда МЧС и службы ГО и ЧС, но также водолазы, беспилотная авиация и инспекторы ГИМС. Специалисты обследуют акваторию и береговую линию Енисея ниже по течению от места, где нашли телефоны девочек.
Напомним, что девочки ушли на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. Ранее они из дома не убегали. В поисках участвуют полиция и спасатели. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что свидетели заявили, что у пропавших Усольцевых не было палок для ходьбы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше