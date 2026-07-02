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С помощью БПЛА и водолазов ищут пропавших девочек-подростков в Туве

Ранее телефоны школьниц нашли на берегу реки.

В Кызыле продолжаются масштабные поиски двух пропавших школьниц — 12 и 13 лет. Девочек-подростков ищут с помощью БПЛА и водолазов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Тыва.

По данным ведомства, к работе привлечены не только спасатели Тувинского отряда МЧС и службы ГО и ЧС, но также водолазы, беспилотная авиация и инспекторы ГИМС. Специалисты обследуют акваторию и береговую линию Енисея ниже по течению от места, где нашли телефоны девочек.

Напомним, что девочки ушли на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. Ранее они из дома не убегали. В поисках участвуют полиция и спасатели. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что свидетели заявили, что у пропавших Усольцевых не было палок для ходьбы.

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