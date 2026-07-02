В Подмосковье выявили крупный арсенал

«Мои коллеги из МУРа совместно с сотрудниками УМВД России по г. о. Королев и ФСБ России изъяли предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, гранатометом, пулеметом и пистолетом», — написала она в «Максе».
Также, по словам Волк, обнаружены более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества. «Предварительно установлено, что злоумышленник в своем частном доме собрал коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которого переделаны в боевое», — добавила представитель ведомства.
В настоящее время часть изъятого прошла исследование в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Московской области и признана огнестрельным оружием и боеприпасами. Подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан оперативниками при поддержке сотрудников Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело (ст. 222 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Экспертные исследования изъятого продолжаются.