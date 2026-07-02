В Подмосковье выявили крупный арсенал

«Мои коллеги из МУРа совместно с сотрудниками УМВД России по г. о. Королев и ФСБ России изъяли предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, гранатометом, пулеметом и пистолетом», — написала она в «Максе».