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Глава Кстовского района Уланов выразил соболезнования семье погибшего от БПЛА

В ночь на 2 июля силы ПВО сбили 30 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Глава Кстовского муниципального района Иван Уланов выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область.

— К огромному сожалению, в результате произошедшего погиб человек. Выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким. Никакие слова не смогут облегчить боль этой невосполнимой утраты, — написал Уланов в своих соцсетях.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 30 беспилотников в Нижегородской области. Однако, к сожалению, не обошлось без жертв.

По предварительным данным, ещё четверо жителей получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован. Повреждения получили несколько жилых домов и один промышленный объект. На месте работают экстренные службы.

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