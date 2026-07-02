Начальника ЖКС в Астрахани арестовали за дело в Волгоградской области

По версии следствия, в 2025—2026 годах не была организована эксплуатация систем тепло- и водоснабжения домов. Температуру теплоносителя занижали, а начисления за отопление завысили более чем на 3 млн рублей. Расследование ведет главное военное следственное управление СК России.