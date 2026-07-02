Начальника ЖКС в Астрахани арестовали за дело в Волгоградской области

Суд заключил под стражу начальника жилищно-коммунальной службы № 5 в Астрахани Андрея Ртищева. Его подозревают в резонансном криминальном эпизоде. Дело касается коммунальных услуг в военном городке поселка Октябрьский Волгоградской области.
По версии следствия, в 2025—2026 годах не была организована эксплуатация систем тепло- и водоснабжения домов. Температуру теплоносителя занижали, а начисления за отопление завысили более чем на 3 млн рублей. Расследование ведет главное военное следственное управление СК России.
Ртищеву предъявлено обвинение по нескольким статьям. Следственные действия продолжаются, назначена строительно-техническая экспертиза.
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