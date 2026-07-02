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Начальника ЖКС в Астрахани арестовали за дело в Волгоградской области

Расследуется дело о ЧП в ЖКХ в военном поселке под Волгоградом.

Суд заключил под стражу начальника жилищно-коммунальной службы № 5 в Астрахани Андрея Ртищева. Его подозревают в резонансном криминальном эпизоде. Дело касается коммунальных услуг в военном городке поселка Октябрьский Волгоградской области.

По версии следствия, в 2025—2026 годах не была организована эксплуатация систем тепло- и водоснабжения домов. Температуру теплоносителя занижали, а начисления за отопление завысили более чем на 3 млн рублей. Расследование ведет главное военное следственное управление СК России.

Ртищеву предъявлено обвинение по нескольким статьям. Следственные действия продолжаются, назначена строительно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, как молодой житель Тюмени обокрал волгоградских пенсионеров.