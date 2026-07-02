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У жителя Подмосковья изъяли пулемет, гранатомет и шесть автоматов

Полиция и ФСБ провели совместную операцию в Королеве, в ходе которой из частного дома изъяли целый арсенал: шесть автоматов, гранатомет, пулемет и взрывчатку. По данным экспертизы, часть оружия пригодна для стрельбы. Задержанный коллекционер находится под домашним арестом, расследование продолжается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Королеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме подпольный склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Владелец арсенала задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Совместную операцию по пресечению незаконного оборота оружия провели сотрудники МУРа, подмосковной полиции и ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обыска в частном доме подозреваемого силовики обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, пистолетом, пулеметом и гранатометом. Также оперативники изъяли более тысячи патронов различного калибра, гранаты, взрыватели, детонаторы, взрывчатые вещества и комплектующие.

По предварительной информации, задержанный собирал коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которой самостоятельно переделывал в боевые аналоги. Экспертиза уже подтвердила, что часть исследованного оружия и боеприпасов пригодна для стрельбы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Исследование изъятого вооружения продолжается.

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