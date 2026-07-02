У жителя Подмосковья изъяли пулемет, гранатомет и шесть автоматов

По предварительной информации, задержанный собирал коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которой самостоятельно переделывал в боевые аналоги. Экспертиза уже подтвердила, что часть исследованного оружия и боеприпасов пригодна для стрельбы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Исследование изъятого вооружения продолжается.