У жителя Подмосковья изъяли пулемет, гранатомет и шесть автоматов

В Королеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме подпольный склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Владелец арсенала задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Совместную операцию по пресечению незаконного оборота оружия провели сотрудники МУРа, подмосковной полиции и ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии.
В ходе обыска в частном доме подозреваемого силовики обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, пистолетом, пулеметом и гранатометом. Также оперативники изъяли более тысячи патронов различного калибра, гранаты, взрыватели, детонаторы, взрывчатые вещества и комплектующие.
По предварительной информации, задержанный собирал коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которой самостоятельно переделывал в боевые аналоги. Экспертиза уже подтвердила, что часть исследованного оружия и боеприпасов пригодна для стрельбы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Исследование изъятого вооружения продолжается.