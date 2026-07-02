Убил жену на глазах у 12-летней дочери: в Атырау вынесли приговор по делу об убийстве учительницы

В день трагедии между супругами вновь произошла ссора. После конфликта женщина легла спать рядом с их 12-летней дочерью. Около двух часов ночи подсудимый взял на кухне нож, вошел в комнату и нанес супруге множественные ножевые ранения. Несмотря на крики дочери, умолявшей отца остановиться, он продолжил наносить удары, в том числе в область живота. От полученных 11 ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте.