Полиция и экстренные службы съехались к обменному пункту в Костанае

Как рассказали в пресс-службе ведомства, после сообщения об обнаружении бесхозного чемодана у входа в обменный пункт, расположенный по адресу: ул. Алтынсарина, 119, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренные службы. «В ходе проверки чемодан был вскрыт. Опасных предметов внутри не обнаружено, он оказался пустым. В настоящее время устанавливается владелец чемодана. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в ДП Костанайской области.