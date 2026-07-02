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Полиция и экстренные службы съехались к обменному пункту в Костанае

В Костанае у входа в обменный пункт был обнаружен бесхозный чемодан. На место выехали полицейские и экстренные службы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, после сообщения об обнаружении бесхозного чемодана у входа в обменный пункт, расположенный по адресу: ул. Алтынсарина, 119, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренные службы. «В ходе проверки чемодан был вскрыт. Опасных предметов внутри не обнаружено, он оказался пустым. В настоящее время устанавливается владелец чемодана. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в ДП Костанайской области.