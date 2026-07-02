Менеджер банка провернула миллионные махинации с кредитами клиентов

«По версии следствия, пользуясь служебным положением и доверием клиентов, подозреваемая оформляла на их имя кредиты на суммы, значительно превышающие запрашиваемые. При этом потерпевшие были уверены, что получают кредиты на гораздо меньшие суммы, а о возникших крупных кредитных обязательствах узнавали лишь спустя некоторое время», — рассказали в ДП.