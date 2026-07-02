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Воронежцев предупредили о мошеннической схеме с фейковым радаром БПЛА

Предлагают подключиться к системе оповещения через код, а потом разводят по старым схемам.

Источник: Комсомольская правда

Киберполиция предупредили воронежцев о новой схеме мошенничества. Предлагают подключиться к оповещению об атаках БПЛА и ближайших укрытиях через фейковую систему «Радар РФ».

— Под предлогом подключения уведомлений предлагают ввести шестизначный код. После чего приходит сообщение о взломе личного кабинета госуслуг и просьба перезвонить на «выделенную линию поддержки». Во время разговора собеседники используют привычные сценарии: сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие «проверочные» действия. Главная цель — заставить человека самостоятельно связаться с мошенническим кол-центром и поверить, что он разговаривает с представителями государственных органов, — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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