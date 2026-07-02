В Виштынецком нацпарке задержали браконьера с рыбой и сетями

54-летнего жителя пос. Вознесенское Нестеровского района задержали у Никольского озера. Мужчины рыбачил, используя запрещённое орудие лова, — сеть. У задержанного изъяли 25 лини и окуня, сети и другие орудия лова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».