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В Виштынецком нацпарке задержали браконьера с рыбой и сетями

На территории нацпарка рыбалка разрешена только на удочку.

Фото: пресс-служба нацпарка.

Госинспекторы национального парка «Виштынецкий» 25 июня задержали браконьера с рыбой и сетями. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

54-летнего жителя пос. Вознесенское Нестеровского района задержали у Никольского озера. Мужчины рыбачил, используя запрещённое орудие лова, — сеть. У задержанного изъяли 25 лини и окуня, сети и другие орудия лова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Пресс-служба напомнила, что на территории нацпарка рыбалка разрешена только на удочку и лишь в рекреационной зоне.