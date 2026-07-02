Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задымление произошло на линии LRT в Астане

В Астане на участке линии LRT по улице Сыганак произошло задымление. Движение поездов временно приостановили, на месте работают пожарные, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Астане на линии Tarlan Astana (LRT) по улице Сыганак произошло задымление.

По словам очевидцев, на рельсах что-то замкнуло, после чего появился дым.

Из-за происшествия движение поездов было временно приостановлено.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы.

Официальной информации о причинах произошедшего, а также о возможных пострадавших на момент публикации не поступало.

«В районе Есиль города Астаны, на улице Сыганак, произошло возгорание электрокабелей на путях ЛРТ. После обесточивания линии электроснабжения специалистами ЛРТ сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 1 погонного метра с помощью автономного ранцевого огнетушителя Vario Carbon», — сообщили в ДЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше