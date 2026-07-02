Задымление произошло на линии LRT в Астане

В Астане на линии Tarlan Astana (LRT) по улице Сыганак произошло задымление.
По словам очевидцев, на рельсах что-то замкнуло, после чего появился дым.
Из-за происшествия движение поездов было временно приостановлено.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы.
Официальной информации о причинах произошедшего, а также о возможных пострадавших на момент публикации не поступало.
«В районе Есиль города Астаны, на улице Сыганак, произошло возгорание электрокабелей на путях ЛРТ. После обесточивания линии электроснабжения специалистами ЛРТ сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 1 погонного метра с помощью автономного ранцевого огнетушителя Vario Carbon», — сообщили в ДЧС.