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Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Перми

К преступлению причастны двое местных жителей.

Нарколабораторию накрыли сотрудники ФСБ в Перми, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как выяснилось, к подпольному изготовлению наркотиков причастны двое местных жителей. Производство запрещённых веществ они организовали в жилом доме.

В ходе обыска специалисты обнаружили крупную партию мефедрона и лабораторное оборудование.

В отношении пермяков возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия их поместили под стражу.

«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов нарколаборатории», — прокомментировали в ФСБ.

Напомним, ранее суд вынес приговор трём жительницам Соликамска за незаконный оборот наркотиков.