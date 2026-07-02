Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Перми

Нарколабораторию накрыли сотрудники ФСБ в Перми, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как выяснилось, к подпольному изготовлению наркотиков причастны двое местных жителей. Производство запрещённых веществ они организовали в жилом доме.
В ходе обыска специалисты обнаружили крупную партию мефедрона и лабораторное оборудование.
В отношении пермяков возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия их поместили под стражу.
«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организаторов нарколаборатории», — прокомментировали в ФСБ.
Напомним, ранее суд вынес приговор трём жительницам Соликамска за незаконный оборот наркотиков.