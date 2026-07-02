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Под Волгоградом в ДТП пострадали пять человек

В Дубовском районе Волгоградской области на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» легковой автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Дубовском районе Волгоградской области на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» легковой автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 34-летний водитель, управляя автомашиной с прицепом, при перестроении создал помеху водителю автомашины Kia Rio, который, уходя от столкновения, выехал на обочину дороги для встречного движения и въехал в отбойник.

В результате ДТП водитель иномарки и четыре его пассажира, среди которых трое детей, попали в больницу.

Со ссылкой на ТАСС отмечается, что после осмотра медиками все пациенты были отправлены на амбулаторное лечение.