В Карасайском районе объявили режим ЧС местного масштаба

Инцидент произошел утром 2 июля в селе Жанатурмыс на территории ТОО «Карьер Аксай», передает DKNews.kz.
Власти заверили, что ситуация находится под контролем, а для обеспечения безопасности жителей уже проводятся необходимые инженерные и восстановительные работы.
Что произошло.
По предварительным данным, около 06:50 в северо-западной части карьера произошло смещение грунта.
Причиной стал подмыв берега реки Аксай.
После получения сообщения на место оперативно прибыли экстренные и профильные службы.
Жителей временно эвакуировали.
В целях безопасности были приняты превентивные меры.
В безопасное место временно размещены жители девяти частных жилых домов, расположенных рядом с карьером.
Специалисты проводят:
обследование территории; оценку состояния грунта; работы по стабилизации ситуации; разъяснительную работу с населением.
На месте работают десятки специалистов.
Для ликвидации последствий происшествия задействованы:
19 сотрудников различных служб; 14 единиц специальной техники.
Одновременно продолжается выполнение комплекса инженерных и восстановительных мероприятий.
Почему объявили режим ЧС.
В связи с происшествием в Карасайском районе введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Как пояснили власти, это позволит оперативно проводить необходимые работы, координировать действия всех задействованных служб и принимать решения, связанные с обеспечением безопасности жителей.
При этом в остальных районах Алматинской области обстановка остается стабильной.
Ход ликвидации последствий находится на контроле акима Алматинской области и профильных государственных органов.
Жителей призвали сохранять спокойствие, выполнять рекомендации уполномоченных служб и ориентироваться только на официальную информацию.