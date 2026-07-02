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В Карасайском районе объявили режим ЧС местного масштаба

В Карасайском районе Алматинской области объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба после смещения грунта на территории карьера.

Источник: Деловой Казахстан

Инцидент произошел утром 2 июля в селе Жанатурмыс на территории ТОО «Карьер Аксай», передает DKNews.kz.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем, а для обеспечения безопасности жителей уже проводятся необходимые инженерные и восстановительные работы.

Что произошло.

По предварительным данным, около 06:50 в северо-западной части карьера произошло смещение грунта.

Причиной стал подмыв берега реки Аксай.

После получения сообщения на место оперативно прибыли экстренные и профильные службы.

Жителей временно эвакуировали.

В целях безопасности были приняты превентивные меры.

В безопасное место временно размещены жители девяти частных жилых домов, расположенных рядом с карьером.

Специалисты проводят:

обследование территории; оценку состояния грунта; работы по стабилизации ситуации; разъяснительную работу с населением.

На месте работают десятки специалистов.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы:

19 сотрудников различных служб; 14 единиц специальной техники.

Одновременно продолжается выполнение комплекса инженерных и восстановительных мероприятий.

Почему объявили режим ЧС.

В связи с происшествием в Карасайском районе введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Как пояснили власти, это позволит оперативно проводить необходимые работы, координировать действия всех задействованных служб и принимать решения, связанные с обеспечением безопасности жителей.

При этом в остальных районах Алматинской области обстановка остается стабильной.

Ход ликвидации последствий находится на контроле акима Алматинской области и профильных государственных органов.

Жителей призвали сохранять спокойствие, выполнять рекомендации уполномоченных служб и ориентироваться только на официальную информацию.