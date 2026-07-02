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В Воронеже ищут пропавшего неделю назад 48-летнего мужчину

Местонахождение Дмитрия Гурова неизвестно с 25 июня.

Источник: АиФ Воронеж

48-летний мужчина пропал без вести в Воронеже. Местонахождение Дмитрия Гурова неизвестно с 25 июня. Ориентировку на поиск горожанина опубликовало региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в четверг, 2 июля.

Приметы пропавшего: крепкое телосложение, рост — 180 см. У Дмитрия чёрные волосы и карие глаза. В день пропажи нём были надеты синие джинсы, серая кофта и тёмно-синие мокасины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 (волонтёры) или «112».

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