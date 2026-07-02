В Воронеже ищут пропавшего неделю назад 48-летнего мужчину

48-летний мужчина пропал без вести в Воронеже. Местонахождение Дмитрия Гурова неизвестно с 25 июня. Ориентировку на поиск горожанина опубликовало региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в четверг, 2 июля.
Приметы пропавшего: крепкое телосложение, рост — 180 см. У Дмитрия чёрные волосы и карие глаза. В день пропажи нём были надеты синие джинсы, серая кофта и тёмно-синие мокасины.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 (волонтёры) или «112».
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше