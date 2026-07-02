Роспотребнадзор проверяет кафе после вспышки сальмонеллеза в Нижнем Новгороде

Пострадавшие рассказали, что первые симптомы появились спустя несколько часов после завтрака. Люди жаловались на высокую температуру, сильное обезвоживание и расстройство желудка, некоторым потребовалась госпитализация и лечение в стационаре. По словам посетителей, все они заказывали схожие блюда, однако окончательную причину заболевания еще предстоит установить. Роспотребнадзор выясняет обстоятельства произошедшего.