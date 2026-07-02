Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор проверяет кафе после вспышки сальмонеллеза в Нижнем Новгороде

Заведение в центре города закрыли после сообщений об отравлении гостей.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации случаев кишечной инфекции среди посетителей кафе в центре Нижнего Новгорода. Работа заведения временно приостановлена, ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным СМИ, в инфекционную больницу после посещения кафе на улице Алексеевской попали сразу несколько человек. Медики заподозрили у пациентов сальмонеллез. Среди заболевших оказался и трехлетний ребенок.

Пострадавшие рассказали, что первые симптомы появились спустя несколько часов после завтрака. Люди жаловались на высокую температуру, сильное обезвоживание и расстройство желудка, некоторым потребовалась госпитализация и лечение в стационаре. По словам посетителей, все они заказывали схожие блюда, однако окончательную причину заболевания еще предстоит установить. Роспотребнадзор выясняет обстоятельства произошедшего.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше