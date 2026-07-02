Многодетная пермячка только через суд смогла добиться досрочной пенсии

Пермская прокуратура добилась назначения досрочной пенсии жительнице города Оханска, хотя в соцфонде были против. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В надзорное ведомство обратилась женщина с жалобой на то, что ей отказали в оформлении пенсии досрочно, хотя она имела на это право. У нее пятеро детей, имеется необходимый трудовой стаж — 15 лет.
«В соцфонде ей пояснили, что двое ее детей родились в Крыму еще до того, как он стал российским, — говорит прокурор Оханского района Иван Суетин. — При этом они обосновали свою позицию международными договорами, часть из которых в настоящее время уже потеряла свою актуальность».
Изучив документы, прокурор подал иск в суд, где справедливость была восстановлена. Сейчас жительнице Оханска назначена досрочная пенсия — с 50 лет. Решение суда вступило в законную силу.