Многодетная пермячка только через суд смогла добиться досрочной пенсии

«В соцфонде ей пояснили, что двое ее детей родились в Крыму еще до того, как он стал российским, — говорит прокурор Оханского района Иван Суетин. — При этом они обосновали свою позицию международными договорами, часть из которых в настоящее время уже потеряла свою актуальность».