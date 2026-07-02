Под Воронежем грабителя поймали из-за того, что он ответил на звонок по похищенному телефону

43-летний мужчина выпивал в гостях с бывшей женой приятеля. Мать хозяина дома потребовала от нетрезвого гостя покинуть дом, пригрозив полицией. Он ушел, только прихватив телефон стоимостью 15 тыс рублей и скрылся. И по пьяни забыл, что мобильник чужой. Задержали его после того, как он ответил на звонок, когда сын потерпевшей набрал номер матери.