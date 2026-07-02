Арестован заморозивший волгоградских военных коммунальщик Минобороны

— Следствием установлено, что в 2025—2026 годах Ртищев не организовал надлежащую эксплуатацию систем тепло- и водоснабжения многоквартирных домов военного городка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Кроме того, сотрудниками жилищно-коммунальной службы систематически занижалась температура теплоносителя в отопительный сезон и необоснованно завышались платежи за отопление. В результате семьи военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживали в условиях, опасных для жизни и здоровья, а сумма неправомерно начисленных платежей превысила 3 млн рублей, — говорится в заявлении ведомства.