Готовившим теракт в Туле трем россиянам вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим гражданам России, которые планировали совершить теракт на территории воинской части в Туле по заданию украинских спецслужб. Осужденные получили от 17 до 22 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Следствие и суд установили, что фигуранты дела — Р. Корнеев (1970 г. р.), Т. Плитчук (1994 г. р.) и О. Мирзоян (1988 г. р.) — через мессенджер Telegram вышли на связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По указанию куратора они согласились устроить взрыв в Туле.
В феврале 2025 года обвиняемые прибыли в Орловскую область, чтобы забрать из тайника более 1,1 килограмма взрывчатого вещества и два электродетонатора, однако были задержаны сотрудниками ФСБ. В ходе обысков у них также изъяли автомат Калашникова, бесшумный пистолет «ПБ», несколько единиц гражданского огнестрельного оружия и более 150 патронов.
Суд признал мужчин виновными по ряду статей, включая государственную измену, приготовление к теракту в составе организованной группы, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Решением суда фигуранты приговорены к 17, 18 и 22 годам лишения свободы.