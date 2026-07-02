Готовившим теракт в Туле трем россиянам вынесли приговор

В феврале 2025 года обвиняемые прибыли в Орловскую область, чтобы забрать из тайника более 1,1 килограмма взрывчатого вещества и два электродетонатора, однако были задержаны сотрудниками ФСБ. В ходе обысков у них также изъяли автомат Калашникова, бесшумный пистолет «ПБ», несколько единиц гражданского огнестрельного оружия и более 150 патронов.