Сбежавший наркодилер из Новокузнецка решил стать французом

Наркодилера из Новокузнецка объявили в международный розыск: мужчина, по данным правоохранительных органов, сейчас находится во Франции. Как пишет сайт VSE42.Ru, уголовное дело поступило в Новоильинский районный суд.
Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Однако во время предварительного расследования он сбежал за границу.
— Обвиняемый находится на территории Франции, где намеревается в дальнейшем получить гражданство, — сообщил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
Из-за тяжести предъявленного обвинения процесс может пройти без участия мужчины.
Ранее мы писали, что в Кемерове Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и признал его приговор законным.