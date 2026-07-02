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Сбежавший наркодилер из Новокузнецка решил стать французом

Кузбасского наркодилера ищут по всей Европе.

Источник: Комсомольская правда

Наркодилера из Новокузнецка объявили в международный розыск: мужчина, по данным правоохранительных органов, сейчас находится во Франции. Как пишет сайт VSE42.Ru, уголовное дело поступило в Новоильинский районный суд.

Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Однако во время предварительного расследования он сбежал за границу.

— Обвиняемый находится на территории Франции, где намеревается в дальнейшем получить гражданство, — сообщил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Из-за тяжести предъявленного обвинения процесс может пройти без участия мужчины.

Ранее мы писали, что в Кемерове Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и признал его приговор законным.

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