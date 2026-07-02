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В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2025 года в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя жительница Севастополя дает своему малолетнему ребенку пробовать спиртное и предлагает покурить. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело, ребенка у женщины забрали из-ща угрозы его жизни и здоровью.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемая давала двухлетнему сыну неоднократно употреблять алкоголь, курить наркотическое вещество, а также применяла в отношении него физическую силу», — рассказали в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, женщина обвиняется в вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. После вынесения решения суда по данному уголовному уделу будет решен вопрос о лишении матери родительских прав.

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