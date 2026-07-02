В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына

В ноябре 2025 года в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя жительница Севастополя дает своему малолетнему ребенку пробовать спиртное и предлагает покурить. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело, ребенка у женщины забрали из-ща угрозы его жизни и здоровью.