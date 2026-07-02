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МВД: у ОПГ в восьми регионах России изъяли наркотики на миллиард рублей

МВД сообщило о ликвидации наркосиндиката, организовавшего полный цикл нелегального бизнеса от лаборатории до сбыта через даркнет. Полицейские изъяли более 150 кг наркотиков и свыше 300 кг прекурсоров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские полицейские пресекли деятельность крупного преступного сообщества, занимавшегося производством и продажей синтетических наркотиков в нескольких субъектах страны. Из незаконного оборота изъяли партию запрещенных веществ стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках масштабной операции оперативники задержали 27 подозреваемых в Башкирии, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. По версии следствия, участники синдиката организовали полный цикл нелегального бизнеса — от лабораторного производства «синтетики» до ее реализации через теневой сегмент интернета.

«Полицейскими изъято более 150 кг различных наркотических средств, что составляет порядка 400 тысяч разовых доз, а также свыше 300 кг прекурсоров», — уточнила Ирина Волк.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу. За организацию наркосиндиката и сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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