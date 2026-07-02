МВД: у ОПГ в восьми регионах России изъяли наркотики на миллиард рублей

Российские полицейские пресекли деятельность крупного преступного сообщества, занимавшегося производством и продажей синтетических наркотиков в нескольких субъектах страны. Из незаконного оборота изъяли партию запрещенных веществ стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В рамках масштабной операции оперативники задержали 27 подозреваемых в Башкирии, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. По версии следствия, участники синдиката организовали полный цикл нелегального бизнеса — от лабораторного производства «синтетики» до ее реализации через теневой сегмент интернета.
«Полицейскими изъято более 150 кг различных наркотических средств, что составляет порядка 400 тысяч разовых доз, а также свыше 300 кг прекурсоров», — уточнила Ирина Волк.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу. За организацию наркосиндиката и сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.