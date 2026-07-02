МВД: у ОПГ в восьми регионах России изъяли наркотики на миллиард рублей

В рамках масштабной операции оперативники задержали 27 подозреваемых в Башкирии, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. По версии следствия, участники синдиката организовали полный цикл нелегального бизнеса — от лабораторного производства «синтетики» до ее реализации через теневой сегмент интернета.