Пожар в районе стоянки корабля «РИО» потушили под Геленджиком

Пожарные начали работы по локализации огня. Одновременно на место стягивали дополнительные силы и средства, чтобы не дать пламени распространиться дальше по лесному массиву. Справиться с распространением пожара удалось достаточно быстро. В 09:45 работники лесопожарного центра локализовали возгорание на примерной площади 0,15 га. После этого специалисты продолжили проливку и разбор тлеющих участков, чтобы исключить повторное возгорание. Полностью ликвидировать пожар удалось к 12:30.