В Пермском крае стали меньше воровать

Заметней всего снизилось количество краж — с 4565 в первые пять месяцев 2025 года до 3612 за первые пять месяцев 2026-го. Грабежей, наоборот, стало больше — 111 за январь-май текущего года при 103 за аналогичный период прошлого. Количество разбойных нападений почти не изменилось — 21 за первые пять месяцев 2026-го при 19 в январе-мае 2025-го.