В Пермском крае стали меньше воровать

Количество преступлений против собственности снизилось в Пермском крае, пишет портал v-kurse.ru со ссылкой на краевой главк МВД.
С начала 2026 года по конец мая в Пермском крае зарегистрировано 3744 преступления против собственности, которые квалифицируются как кража, грабёж, разбой. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких преступлений стало на 943 меньше.
Заметней всего снизилось количество краж — с 4565 в первые пять месяцев 2025 года до 3612 за первые пять месяцев 2026-го. Грабежей, наоборот, стало больше — 111 за январь-май текущего года при 103 за аналогичный период прошлого. Количество разбойных нападений почти не изменилось — 21 за первые пять месяцев 2026-го при 19 в январе-мае 2025-го.
Напомним, мать восьмерых детей предстанет перед судом за воровство в Пермском округе.