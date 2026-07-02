Двух загадочно пропавших школьниц ищут беспилотники

Вышли из дома и не вернулись. Две девочки в возрасте 12 и 13 лет пропали вечером 1 июля — сейчас их разыскивают правоохранители, спасатели и волонтёры. Сотовые телефоны, принадлежащие школьницам, нашли на берегу реки.
Что известно об исчезнувших и об их поисках — в материале krsk.aif.ru.
Телефоны нашли у реки.
Две стройные темноволосые школьницы ростом около 150 сантиметров Амина и Айлана из Тувы вышли из своих домов около 18:00 1 июля — с тех пор неизвестно, где они находятся. Родственники пытались найти пропавших самостоятельно, но поиски не приносили результатов — тогда близкие обратились к правоохранителям.
Как сообщили в МВД Тувы, Амина была одета в синие футболку и джинсовые шорты, белые носки и тапочки. Волосы девочки были собраны в хвост длиной до плеч. По уточнённым данным, полученным позже, обе девочки были одеты в голубые шорты и белые футболки.
Ранее подростки часто ходили на территорию одной из городских школ. Но были ли они там в день исчезновения, пока неизвестно. В ходе поисков полицейские выяснили, что девочки могли пойти к реке — и эти данные косвенно подтвердились. Утром 2 июля спасатели нашли в районе дамбы телефоны, принадлежащие подругам. Также, по данным Следственного комитета, примерно в 400 метрах от предполагаемого места пропажи была обнаружена обувь одной из школьниц.
Как рассказали в МЧС, участок, на котором нашли сотовые, расположен недалеко от домов, где живут девочки. Сообщили ли они близким, что собираются прогуляться у водоёма, или ушли туда, не сказав об этом никому? Наш корреспондент запросил информацию об этом в Следственном комитете Тувы и ожидает ответа.
По словам сестры одной из пропавших, школьница хорошо учится и проблем с ней никогда не было — и подруга такая же примерная девочка. «Они никогда из дома надолго не уходили. В первый раз такой случай. Родители просто подавлены, в шоке», — сообщила девушка 5-tv.ru.
Обследуют реку и берега.
В поисках пропавших задействованы сотрудники оперативных подразделений и личный состав МВД, волонтёры, представители народных дружин, водолазы, специалисты МЧС по маломерным судам, спасатели и сотрудники службы ГО и ЧС. Из техники используются беспилотная авиация и плавсредства. Прокуратура взяла поиски на контроль.
«Мониторинг местности ведётся комплексно: обследуются акватория и прибрежная зона Енисея на всём протяжении ниже по течению от точки происшествия. Ход поисковых работ находится на личном контроле начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва генерал-майора внутренней службы Алексея Артёмова», — сообщают в республиканском МЧС.
На место проведения поисковых мероприятий выехали руководители республиканской полиции и прокурор столицы Тувы Кызыла.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочек по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). На месте пропажи работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства, которые могут пролить свет на произошедшее.
Как рассказала нашему корреспонденту старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат, найденные телефоны сейчас находятся у экспертов, которые проведут необходимые исследования.
Источник видео: МВД по Республике Тыва.
Возможно, изучив историю вызовов и переписок, а также сняв отпечатки пальцев, специалистам удастся получить информацию о том, что могло произойти с подругами.
Пропадают и дети, и подростки, и взрослые.
В последние несколько дней сообщения о пропаже людей появляются с пугающей частотой — и в сводках часто фигурируют несовершеннолетние.
В Ессентуках спасатели ищут 17-летнюю девушку, которую во время купания в реке унесло течением. По данным МЧС, специалисты ведут поиски в гидрокостюмах в воде и обходят берега. Следственный комитет возбудил уголовное дело, cитуация находится под личным контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Буквально вчера в Красноярском крае поисковики-волонтёры забили тревогу: ушли из дома и исчезли 32-летняя женщина и её маленькая дочь. С заявлением в полицию обратился муж пропавшей. Спустя некоторое время сибирячка попала в объектив камеры видеонаблюдения в другом городе — одна, без ребёнка.
«Это вызывает сильную тревогу. Где девочка? Если мать её с кем-то оставила, то почему этот кто-то молчит? Ведь о пропаже написали уже все местные СМИ, есть ориентировки в соцсетях, листовки расклеены по городам», — рассказала руководитель группы волонтеров «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
Волнений добавляет и тот факт, что женщина ранее уже уходила из дома.
К счастью, многие истории пропажи заканчиваются благополучно — как случай с мальчиком, ушедшим из дома в Курске, и детьми, которых ещё совсем недавно искали в Улан-Удэ. Хочется верить, что и с юными тувинками всё будет хорошо, и совсем скоро они вернутся домой.
Krsk.aif.ru следит за поисками девочек из Тувы и сообщит о новых деталях, как только они станут известны.