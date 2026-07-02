Двух загадочно пропавших школьниц ищут беспилотники

Ранее подростки часто ходили на территорию одной из городских школ. Но были ли они там в день исчезновения, пока неизвестно. В ходе поисков полицейские выяснили, что девочки могли пойти к реке — и эти данные косвенно подтвердились. Утром 2 июля спасатели нашли в районе дамбы телефоны, принадлежащие подругам. Также, по данным Следственного комитета, примерно в 400 метрах от предполагаемого места пропажи была обнаружена обувь одной из школьниц.