Поиски пропавших в Туве девочек-подростков продолжаются

В Кызыле продолжаются масштабные поиски двух пропавших школьниц. На место лично выехали министр внутренних дел по Туве, его заместитель и прокурор города. Об этом сообщили в ведомстве.
Установлено, что обе девочки были одеты в голубые шорты и белые футболки. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
В поисках задействованы полиция, волонтёры, дружинники, спасатели МЧС, водолазы и инспекторы ГИМС. Для обследования местности используют беспилотники.
Поиски ведутся непрерывно. Проверяются все версии, обследуются берег, акватория и прилегающая территория.
Напомним, что вечером 1 июля школьницы вышли из дома и не вернулись. Их телефоны были найдены на берегу Енисея в районе дамбы по улице Колхозной.
Ранее мы сообщали, что прокуратура взяла на контроль поиски двух пропавших девочек в Туве.