В Волгограде раскрыли мошенничество с участком стоимостью 500 тысяч рублей

В Волгограде раскрыли мошенничество с землей в Советском районе. В Волгограде 71-летний местный житель незаконно оформил в собственность участок стоимостью около 500 тысяч рублей, который пустовал рядом с его домом. По факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 6 УМВД по Волгограду установили, что мужчина через интернет заказал у неустановленного лица фиктивное решение Исполкома Советского районного совета за 1991 год. По поддельному документу он зарегистрировал право собственности на землю и стал распоряжаться участком.
Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Мужчина признал вину. Расследование продолжается.
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