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В Волгограде раскрыли мошенничество с участком стоимостью 500 тысяч рублей

71-летний волгоградец оформил землю по поддельным бумагам.

В Волгограде раскрыли мошенничество с землей в Советском районе. В Волгограде 71-летний местный житель незаконно оформил в собственность участок стоимостью около 500 тысяч рублей, который пустовал рядом с его домом. По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 6 УМВД по Волгограду установили, что мужчина через интернет заказал у неустановленного лица фиктивное решение Исполкома Советского районного совета за 1991 год. По поддельному документу он зарегистрировал право собственности на землю и стал распоряжаться участком.

Следователь отдела полиции № 6 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Мужчина признал вину. Расследование продолжается.

Ранее собщалось об аресте начальника ЖКС Астрахани за дело военного городка в Волгограде.