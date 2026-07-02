С начала июня 2026 года в Красноярском крае утонули 20 человек, в том числе трое детей. Пресс-служба регионального МЧС уточнила, что все несовершеннолетние — подростки, которые купались без присмотра взрослых.
Так, днем 7 июня 14-летний парень утонул на озере Бархатово. Школьник отправился кататься на сап-борде и не предупредил об этом родственников. Около 16 часов тело подростка неподалеку от берега водоема обнаружили отдыхающие.
Родителей призывают уделять пристальное внимание детям, соблюдать меры предосторожности в зоне отдыха и не оставлять ребятишек без присмотра на воде.
В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.
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