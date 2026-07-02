Карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Нижегородской области

На территориях, где установлен карантин, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, ограничены их перемещение и вывоз, а также посещение эпизоотических очагов посторонними лицами. Кроме того, действует запрет на охоту на восприимчивых к бешенству животных, за исключением случаев регулирования их численности.