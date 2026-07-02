Уголовное дело возбудили после отравления посетителей в нижегородском кафе

Следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело из-за массового отравления посетителей в одном из кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Инцидент произошел в июне этого года в одном из заведений на улице Алексеевской. После посещения кафе с жалобами на ухудшение самочувствия и признаками пищевого отравления за медпомощью обратились пятеро взрослых и один ребенок, которого в итоге госпитализировали в инфекционную больницу.
В настоящее время следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора устанавливают все обстоятельства произошедшего. Работа кафе приостановлена.
Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.